Акимат Костаная не может найти жильцов из очередников для новостроек

Речь идет о микрорайоне Кунай. За счет бюджета здесь построили 124 дома с надеждой продать их очередникам, многие из которых в списках на земельный участок стоят еще с советских времен.
Однако реализовали пока только один дом. С участками тоже все не просто. В акимате недоумевают, почему горожане не выстраиваются в очереди, отмечает телеканал.
«3 миллиарда 900 миллионов тенге должны вернуться в бюджет. Потому что программ других нет. Дома будут продаваться по себестоимости строительства. Есть по 26 миллионов, самый дорогой по 31 миллиону. Просьба такая, чтобы люди еще раз услышали, не забывали приходить по земельным участкам», — заявил аким Костаная Марат Жундубаев.
В социальных сетях люди объясняют свои отказы от домов и земельных участков неразвитой инфраструктурой микрорайона и низким качеством жилья. За такие деньги можно купить квартиру в городе, считают горожане.
В акимате же уже разрешили всем 43 тыс. очередников подавать заявки на дома. Ранее эту возможность имели только первые 3000 человек.
«В случае несвоевременного заселения домов возникает ряд дополнительных расходов, которые вынужден будет нести акимат города. К таким расходам относятся затраты на поддержание функционирования сохранности объектов, оплата коммунальных услуг», — сообщил руководитель отдела земельных отношений акимата Костаная Марат Темирбаев.
Однако, по данным телеканала, большинство очередников все же хотят, как и было предусмотрено изначально, очередью получить земельный участок. Всего планируют распределить 1792 участка, 124 из которых уже с домами.