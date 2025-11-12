Акимат Костаная не может найти жильцов из очередников для новостроек

«3 миллиарда 900 миллионов тенге должны вернуться в бюджет. Потому что программ других нет. Дома будут продаваться по себестоимости строительства. Есть по 26 миллионов, самый дорогой по 31 миллиону. Просьба такая, чтобы люди еще раз услышали, не забывали приходить по земельным участкам», — заявил аким Костаная Марат Жундубаев.