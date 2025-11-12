Новосибирский предприниматель наказан за продажу поддельной парфюмерии

Судебные разбирательства начались ещё в 2023 году, когда правообладатели обратились в Арбитражный суд НСО с требованием взыскать 650 тысяч рублей. Тогда суд первой инстанции удовлетворил иски частично — по 10 тысяч рублей с предпринимателя в пользу каждого истца. В материалах дела указывалось, что суд учёл отсутствие конкуренции между сторонами, а также тот факт, что контрафакт продавался другой категории покупателей и доказательств систематических нарушений не было.