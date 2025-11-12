Ричмонд
Новосибирский предприниматель наказан за продажу поддельной парфюмерии

Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске вынес решение по делу новосибирского предпринимателя Дмитрия К., обязав его выплатить компенсацию люксовым брендам Dior, Chanel и World Branding Mark S.A. за продажу контрафактной парфюмерии.

Общая сумма взысканий вместе с судебными расходами составила 274 700 рублей.

Судебные разбирательства начались ещё в 2023 году, когда правообладатели обратились в Арбитражный суд НСО с требованием взыскать 650 тысяч рублей. Тогда суд первой инстанции удовлетворил иски частично — по 10 тысяч рублей с предпринимателя в пользу каждого истца. В материалах дела указывалось, что суд учёл отсутствие конкуренции между сторонами, а также тот факт, что контрафакт продавался другой категории покупателей и доказательств систематических нарушений не было.

Однако Суд по интеллектуальным правам отменил это решение, указав на недостаточную мотивировку при оценке товарных знаков и количестве нарушений. При повторном рассмотрении выяснилось, что ИП продавал поддельную продукцию в следующих количествах: Chanel — 22 штуки, Dior — 10 штук, Montale — 18 штук, Givenchy — 2 штуки. Суд взыскал с предпринимателя 20 тысяч рублей с Chanel, 26 тысяч с Dior и 4 тысячи с World Branding Mark S.A. Об этом сообщает издание Infopro54.

Правообладатели снова подали жалобу, требуя взыскать изначальные 650 тысяч рублей. Апелляционный суд поддержал истцов и постановил взыскать с предпринимателя: Chanel — 100 тысяч рублей (по 10 тысяч за каждое из 10 нарушений товарных знаков), Dior — 130 тысяч рублей (за 13 нарушений), World Branding Mark S.A. — 20 тысяч рублей за два нарушения. Также с предпринимателя взысканы судебные издержки истцов в размере 44 700 рублей. Финальная сумма выплат оказалась почти в десять раз выше решения суда первой инстанции.

На момент публикации информации данных о кассационном обжаловании приговора не поступало.