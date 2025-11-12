Стало известно, сколько Челябинская область заработала на отдыхающих в санаториях

В Уральском федеральном округе санатории Челябинской области заняли второе место. Лидером УрФО стали здравницы Тюменской области, которые за три квартала посетили 117,6 тысяч человек. Доходы региона составили 5,7 млрд рублей. На третьем месте — санатории Свердловской области, которые приняли 87,7 тысяч отдыхающих, заработавшие 2,8 млрд рублей. Замыкают рейтинг округа санатории Курганской области — за девять месяцев 2025 года их посетили более 25 тысяч человек (752 млн рублей).