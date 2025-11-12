Новый молочный комплекс построят в Кировском округе Приморья

Губернатор подчеркнул, что отрасль животноводства — одна из ведущих в крае, вместе с тем регион обеспечен собственным молоком едва наполовину: «Мы готовим программу на 2026 — 2028 и последующие годы по развитию сельского хозяйства в области молочного животноводства, растениеводства. Одна из задач — создание новых молочных ферм на обрабатываемых землях, в том числе в Кировском муниципальном округе».