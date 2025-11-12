Новый молочный комплекс построят в Кировском округе Приморья

В Кировском муниципальном округе Приморья запроектировали комплекс почти на 6 тысяч голов дойного стада. Губернатору края Олегу Кожемяко представили инвестиционный проект.
Губернатор подчеркнул, что отрасль животноводства — одна из ведущих в крае, вместе с тем регион обеспечен собственным молоком едва наполовину: «Мы готовим программу на 2026 — 2028 и последующие годы по развитию сельского хозяйства в области молочного животноводства, растениеводства. Одна из задач — создание новых молочных ферм на обрабатываемых землях, в том числе в Кировском муниципальном округе».
Генеральный директор «Грин Агро» Александр Беккер представил Губернатору новый инвестиционный проект.
«В Кировском округе запроектировали животноводческий комплекс на 5,7 тысячи голов дойного стада. Оборудование российское, начиная с первой очереди, будем заполнять комплекс дойным стадом. Если будет государственное финансирование, за четыре года должны построить и запустить проект», — проинформировал он.
Олег Кожемяко отметил, что инвестор должен предоставить все необходимые документы, чтобы получить льготный кредит.
«Нужен график строительства, расходования денежных средств, чтобы предусмотреть программу субсидирования процентной банковской ставки», — обозначил глава Приморья.