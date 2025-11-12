Перекрёсток Русской и Пр-та 100-летия Владивостока: переделка завершается

На перекрёстке улицы Русская и проспекта 100-летия Владивостока продолжается ремонт. Бригады «СГТ» завершили укладку асфальта на правой полосе съезда с проспекта в сторону автовокзала, движение по этой полосе уже открыто.
Сразу после этого рабочие начали ремонт левой полосы на том же съезде. Укладывают скальную подушку и подстилающие слои, после чего планируют приступить к асфальтированию.
Одновременно проводят работы в районе Депутатской аллеи: меняют дорожное основание, устанавливают бордюры и асфальтируют проезды.
МЦУ Владивостока информирует, что особое внимание уделяется тротуарам, где также обновляют асфальтовое покрытие и обустраивают бордюры, чтобы сделать пешеходные зоны удобнее и безопаснее.
Во время ремонта возможны временные ограничения движения на перекрёстке. Водителям советуют учитывать это при планировании маршрутов.
Ремонт проходит по графику, и хотя пока движение осложнено, в итоге перекрёсток должен стать удобнее как для автомобилистов, так и для пешеходов. Реконструкцию перекрёстка улиц Русская и проспекта 100-летия Владивостока планируют завершить до конца 2025 года. В ближайшее время там ожидаются изменения в организации дорожного движения.