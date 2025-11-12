Перекрёсток Русской и Пр-та 100-летия Владивостока: переделка завершается

Ремонт проходит по графику, и хотя пока движение осложнено, в итоге перекрёсток должен стать удобнее как для автомобилистов, так и для пешеходов. Реконструкцию перекрёстка улиц Русская и проспекта 100-летия Владивостока планируют завершить до конца 2025 года. В ближайшее время там ожидаются изменения в организации дорожного движения.