Новые точки притяжения: что построят на Шаморе и Патрокле вместо пустырей

«В числе вовлекаемых в оборот — имущественный комплекс, включающий в себя участок 2,7 га, а также здания и сооружения общей площадью около 1,3 тыс. кв. м в бухте Лазурная под Владивостоком. Власти Приморского края уже согласовали реализацию здесь проекта комплексного развития территории (КРТ) под строительство гостиничного комплекса на 5−10 тыс. кв. м с необходимой инфраструктурой», — сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ.
Помимо этого, было одобрено развитие территории на улице Борисенко площадью 1,8 га, где инвестор возведет почти 35 тысяч квадратных метров жилья с необходимой инфраструктурой. Оба участка, являющиеся федеральной собственностью, будут переданы в оборот для формирования современной городской среды. Ранее по аналогичному механизму КРТ уже были анонсированы проекты в других районах Владивостока.
