Новые точки притяжения: что построят на Шаморе и Патрокле вместо пустырей

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноября, ФедералПресс. Владивосток готовится к масштабному преобразованию двух территорий. На побережье бухты Лазурной и в районе Патрокла планируется создать новые жилые и гостиничные комплексы в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ), что следует из протокола правительственной комиссии.

Источник: Freepik

«В числе вовлекаемых в оборот — имущественный комплекс, включающий в себя участок 2,7 га, а также здания и сооружения общей площадью около 1,3 тыс. кв. м в бухте Лазурная под Владивостоком. Власти Приморского края уже согласовали реализацию здесь проекта комплексного развития территории (КРТ) под строительство гостиничного комплекса на 5−10 тыс. кв. м с необходимой инфраструктурой», — сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ.

Помимо этого, было одобрено развитие территории на улице Борисенко площадью 1,8 га, где инвестор возведет почти 35 тысяч квадратных метров жилья с необходимой инфраструктурой. Оба участка, являющиеся федеральной собственностью, будут переданы в оборот для формирования современной городской среды. Ранее по аналогичному механизму КРТ уже были анонсированы проекты в других районах Владивостока.

Напомним, во Владивостоке закрасили выделенные полосы для общественного транспорта, которые вызвали волну недовольства среди местных жителей. Горожане даже создали петицию.