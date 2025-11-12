На развитие сельского хозяйства на Среднем Урале направят почти 5 млрд

Одной из главных тем разговора стало молочное животноводство. Свердловская область уже входит в число лидеров по производству молока — она занимает шестое место в России и первое на Урале. За последние десять лет его производство выросло в полтора раза и в прошлом году составило 870 тысяч тонн.