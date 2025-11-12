На развитие сельского хозяйства на Среднем Урале направят почти 5 млрд

Губернатор Свердловской области Денис Паслер 11 ноября встретился с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут. Они обсудили развитие агропромышленного комплекса в регионе и то, как государство помогает фермерам. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.
Одной из главных тем разговора стало молочное животноводство. Свердловская область уже входит в число лидеров по производству молока — она занимает шестое место в России и первое на Урале. За последние десять лет его производство выросло в полтора раза и в прошлом году составило 870 тысяч тонн.
Чтобы добиться еще большего, до 2030 года в области планируют построить семь новых современных ферм. Они будут рассчитаны на 13 тысяч коров. Это поможет производить еще больше молока, увеличить поставки в другие регионы и создать новые рабочие места.
Одна из таких ферм появится в селе Башкарка Горноуральского городского округа. Она будет рассчитана на 1200 животных. Проект реализует совхоз «Шумихинский» при поддержке областного правительства. На строительство направят два миллиарда рублей.
— В новом агропромышленном комплексе будет создано 60 рабочих мест — это значительно для населённого пункта с населением в несколько сотен человек. Строительство планируется завершить в 2028 году, — уточнил Денис Паслер.
Также на встрече обсудили финансовую поддержку сельского хозяйства. В 2025 году на обновление техники, помощь специалистам и развитие сёл в регионе выделят около 4,8 миллиарда рублей. Из них 1,2 миллиарда поступят из федерального бюджета.