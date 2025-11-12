У омского УДХБ выявили нарушения в «обращении» с экс-подрядчиком

В минувший вторник, 11 ноября 2025 года, пресс-служба Омского УФАС сообщила о выявлении нарушения в действиях представителей городского «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» (УДХБ), отвечающих за «сотрудничество» с подрядчиками. Согласно представленным данным, нарушения действующего законодательства установлено при рассмотрении «запроса» структуры на включение подрядчика, с которым расторгли контракт, в реестр недобросовестных поставщиков.
В антимонопольных органах региона пояснили, что у «УДХБ» не сложилось сотрудничество с поставщиком камней для ландшафтного дизайна за 3,24 миллиона рублей.
«По условиям контракта товар нужно было поставить единовременно, в срок с 1 по 31 мая 2025 года, однако подрядчик поставил товар не полном объеме», — уточняется в официальной публикации.
Обозначено, что специалисты Омского УФАС нашли основания для включения коммерсанта из-под Саратова в реестр недобросовестных поставщиков, добавив следующее примечание:
«При этом УФАС установило нарушение Закона о контрактной системе (2) в части срока направления заказчиком сведений о подрядчике в контрольный орган».
Заявлено, что госзаказчик нарушил два пункта ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», обязующих его направить обращение о включении сведений о подрядчике, с которым расторгается контракт в реестр недобросовестных поставщиков в двухдневный срок.
Реакция коммерсанта, который к тому моменту успел получить еще один подряд по линии омского УДХБ — на поставку саженцев кустарников, а также представителей «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» на такое решение не обнародуется.