Кто-нибудь достроит: тюменцам рассказали, стоит ли бояться банкротства застройщиков. Эксклюзив

Эксперт пояснил, что в целом условия для развития девелопмента сейчас не лучшие. В частности, снижение темпов продаж сильно бьет по способности застройщиков закрывать обязательства перед банками. «Застройщики продолжали работать по проектам, заложенным в период доступных денег, но теперь квартиры не распродаются до сдачи домов. По Тюменской области ситуация показательная: до половины квартир в сданных домах остаются непроданными, а застройщик продолжает нести долг», — сообщил Тумин.