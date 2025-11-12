Риэлтор из Кургана рассказала URA.RU, почему рынок перегрет и чего ждать в 2026 году

Такие семьи я называю — разнопоколенческие. Они живут под одной крышей и хотят разъехаться, но страшатся взвалить на себя ипотеку и большие платежи. Я в таких случаях говорю — нужно смотреть не на стоимость квартиры в новостройке, а на ежемесячный платеж. В итоге он оказывается довольно приемлемым, а потом квартиру эту можно использовать в качестве инвестиции и сдавать. Это выгоднее, чем совсем быть без своего жилья. И остаться, как стрекоза из басни — к 55 годам сил работать уже нет, и жилья своего тоже нет. Таким людям приходится снимать.