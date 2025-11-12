Спрос на жилье резко упал в Алматы

Цены на жилую недвижимость в Казахстане растут: первичное жильё подорожало на 1% за месяц, а вторичное — на 0,9%. При этом сильнее всего стоимость квадратных метров взлетела в Алматы — на 2,9% и 2,1% соответственно. Интересно, что на этом фоне рынок жилья в мегаполисе сильно просел.