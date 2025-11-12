Спрос на жилье резко упал в Алматы

Цены на жилую недвижимость в Казахстане растут: первичное жильё подорожало на 1% за месяц, а вторичное — на 0,9%. При этом сильнее всего стоимость квадратных метров взлетела в Алматы — на 2,9% и 2,1% соответственно. Интересно, что на этом фоне рынок жилья в мегаполисе сильно просел.
Согласно данным Бюро национальной статистики, в Алматы было оформлено 7 868 сделок по купле-продаже жилья — это на 11,2% меньше, чем в сентябре. В среднем по Казахстану спрос немного снизился, но лишь на 0,1% — до 41 259 сделок.
Помимо Алматы, продажи жилья за месяц сильно снизились в области Абай (на 4,1%) — до 921 сделки, Актюбинской области (на 5,2%) — до 1 470, а также в Кызылординской области (на 28,4%) — до 559.
В Астане спрос вырос на 3,5% — до 8 945 сделок, а в Шымкенте — на 7,7% — до 1 866 сделок. Чаще всего казахстанцы в октябре покупали 2-комнатные (12 399) и 1-комнатные (12 351) квартиры. На 3-комнатные пришлось 6 308 сделок, а на 2-комнатные — 121.
Казахстанцы приобрели ещё 8 717 индивидуальных домов. Важно отметить, что текущие продажи, несмотря на небольшое месячное снижение, на 5,4% больше, чем год назад. Наибольший рост сделок был зафиксирован в Астане (27,9%), а наибольшее снижение — в области Ұлытау (минус 38%).