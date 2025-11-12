Выяснилось, как россияне относятся к новым правилам семейной ипотеки

Согласно данным опроса «Финансы Mail», каждый восьмой россиянин считает реформу семейной ипотеки, по которой оформить льготный кредит сможет только один из супругов, логичным решением. Так ответили 11,44% участников исследования. Они полагают, что это снизит риск невозвратов.
Против такого подхода высказались 8,66% опрошенных, считая, что нововведение уменьшит шансы на получение ипотеки. Почти четверть — 24,99% — видят в реформе попытку сократить расходы бюджета. Еще 7,57% уверены, что инициатива исходит от банков, которым так проще контролировать платежеспособность заемщиков.
При этом 27,05% считают, что по сути ничего не изменится, ведь созаемщик всё равно остается участником сделки. 7,88% полагают, что реформа нуждается в доработке, а 12,42% признались, что новость вызвала у них тревогу. В опросе приняли участие 2 тысячи человек.
Ранее Минфин сообщил, что новые правила вступят в силу 1 февраля 2026 года. Они ограничат получение семейной ипотеки под 6% одной льготной ссудой на семью.
Читайте также: Раскрыто, какие ставки по семейной ипотеке хотят ввести в России.