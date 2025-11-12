Объяснено, когда нужно менять старый автомобиль на новый

По данным ГК «Автодом», решение о продаже машины зависит от её технического состояния и экономической целесообразности ремонта.
Главный сигнал к замене — появление ржавчины на лонжеронах, порогах, арках и днище. Коррозия во внутренних полостях и дренажных каналах снижает жёсткость кузова, а ремонт таких дефектов часто обходится дороже самой машины.
Стоит насторожиться и при увеличении расхода топлива при обычной езде — это может указывать на износ топливной системы, неисправность насоса, лямбда-зонда или турбокомпрессора. Подобные поломки обычно требуют серьёзных затрат, поэтому продажа в таких случаях может быть разумным решением.
Особое внимание нужно уделять состоянию двигателя и коробки передач. Шумы, вибрации, трудности с переключением передач, падение компрессии или утечки технических жидкостей сигнализируют о выработанном ресурсе агрегатов. Их ремонт может стоить сотни тысяч рублей.
Кроме того, неисправная электроника, сбои в системах стабилизации и проблемы с подвеской — ещё один повод задуматься о продаже. Эксперты напоминают: машины теряют значительную часть стоимости уже в первые 5−7 лет эксплуатации, поэтому важно вовремя оценивать, во что обходится их содержание.
