Объяснено, когда нужно менять старый автомобиль на новый

Кроме того, неисправная электроника, сбои в системах стабилизации и проблемы с подвеской — ещё один повод задуматься о продаже. Эксперты напоминают: машины теряют значительную часть стоимости уже в первые 5−7 лет эксплуатации, поэтому важно вовремя оценивать, во что обходится их содержание.