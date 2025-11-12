Пятизвёздочную гостиницу построят в рамках КРТ на Шаморе во Владивостоке

Согласно решению комиссии, в оборот будет вовлечен имущественный комплекс на Шаморе, включающий земельный участок площадью 2,7 гектара и здания общей площадью около 1,3 тыс. кв. метров. Власти Приморья уже согласовали реализацию здесь проекта КРТ. В его рамках и планируется возведение гостиницы. Для получения детальной информации о будущем проекте КРТ корр. ИА PrimaMedia обратилась с официальным запросом в краевое правительство.