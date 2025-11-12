Пятизвёздочную гостиницу построят в рамках КРТ на Шаморе во Владивостоке

Современный гостиничный комплекс появится во Владивостоке на побережье бухты Лазурная (Шамора) в рамках реализации проекта комплексного развития территории (КРТ). Решение о его строительстве было принято на заседании правительственной комиссии по развитию жилищного строительства, которая передала соответствующий участок в управление ДОМ.РФ.
«Комиссия согласовала возможность комплексного развития территории в б. Лазурная под Владивостоком. Реализация проекта предполагает строительство гостиничного комплекса на 5−10 тыс. кв. метров с необходимой инфраструктурой», — сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ.
Согласно решению комиссии, в оборот будет вовлечен имущественный комплекс на Шаморе, включающий земельный участок площадью 2,7 гектара и здания общей площадью около 1,3 тыс. кв. метров. Власти Приморья уже согласовали реализацию здесь проекта КРТ. В его рамках и планируется возведение гостиницы. Для получения детальной информации о будущем проекте КРТ корр. ИА PrimaMedia обратилась с официальным запросом в краевое правительство.
Помимо этого, комиссия одобрила комплексное развитие еще одной территории в черте Владивостока — на участке площадью 1,8 гектара на улице Борисенко. Здесь планируется возвести до 34,9 тыс. кв. метров жилья с объектами социальной и инженерной инфраструктуры. Документация по планировке территории для этого проекта уже утверждена.
«Мы активно ведём работу по вовлечению в оборот с последующей реализацией неиспользуемого федерального имущества на территории всей страны. Её дальнейшее использование помогает развитию территорий, созданию комфортной городской среды, повышению инвестиционной и туристической привлекательности», — прокомментировал управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов.
Напомним, ранее администрация города Владивостока официально утвердила документацию по планировке и межеванию территории в районе ул. Западная, 27, по соседству с автошколой «Драйвингскул» во Фрунзенском районе. Проект, рассчитанный до 2030 года, предусматривает строительство многоэтажного жилого дома, общественно-делового центра с гостиницей, реконструкцию улично-дорожной сети и создание объектов социальной инфраструктуры. Соответствующее постановление было подписано 23 октября.