Режим строгой финансовой дисциплины ввели при формировании бюджета Приангарья

Игорь Кобзев отметил, что сокращение доходной части бюджета является прямым следствием внешних санкционных ограничений.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 12 ноября. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выступил на сессии Заксобрания относительно формирования бюджета на следующий год. По его словам, в условиях внешнего санкционного давления Иркутская область, как регион ориентированный на экспорт, столкнулся с вызовами.

Глава региона отметил, что сокращение доходной части бюджета является прямым следствием внешних санкционных ограничений и конъюнктуры рынка. В настоящее время разработан и реализуется антикризисный план. В первую очередь, ведётся работа с крупными налогоплательщиками и потенциальными инвесторами. В рамках работы по этому направлении будет оказана поддержка предприятиям, которые переориентируют производства и проводят импортозамещение.

Кроме того, ведётся работа с расходами. По его словам, расходы растут в том числе из-за планов по развитию здравоохранения и образования.

Введён режим строгой финансовой дисциплины. Среди приоритетов глава региона отметил поддержка участников СВО и членов их семей, исполнение социальных обязательств и национальных проектов.

Напомним, что ранее спикер ЗС Александр Ведерников сообщил, что необходимо оптимизировать систему расходных обязательств, определив приоритетные направления, и проанализировать все возможные неналоговые источники дохода. Добавим, в середине октября депутаты ЗС Приангарья в очередной раз обсудили бюджет Иркутской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов и отправили его на доработку.

На заседании в Госдуме министр финансов РФ Антон Силуанов пообещал оказать Иркутской области необходимую помощь по ситуации с кризисным региональным бюджетом. В первую очередь, по словам главы Минфина, власти займутся решением вопросам с заработной платой бюджетников в Приангарье. Ранее агентство также сообщало, что расходы бюджета Иркутской области в 2026 году превысят доходы почти на 25 млрд рублей. Так, в 2026 году бюджетные доходы планируются в размере 275,1 млрд рублей, расходы — около 300 млрд рублей.

