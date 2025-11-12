Режим строгой финансовой дисциплины ввели при формировании бюджета Приангарья

На заседании в Госдуме министр финансов РФ Антон Силуанов пообещал оказать Иркутской области необходимую помощь по ситуации с кризисным региональным бюджетом. В первую очередь, по словам главы Минфина, власти займутся решением вопросам с заработной платой бюджетников в Приангарье. Ранее агентство также сообщало, что расходы бюджета Иркутской области в 2026 году превысят доходы почти на 25 млрд рублей. Так, в 2026 году бюджетные доходы планируются в размере 275,1 млрд рублей, расходы — около 300 млрд рублей.