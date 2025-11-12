Ричмонд
Больницы Прикамья нуждаются более чем в 10 тысячах медработников

В Пермском медуниверситете почти полностью заняты целевые места в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском государственном медицинском университете имени академика Е. А. Вагнера прошло рабочее совещание комитета Законодательного Собрания по социальной политике. Главной темой встречи стало обеспечение Прикамья медицинскими кадрами.

По данным регионального минздрава, в крае сохраняется дефицит специалистов: не хватает около 900 врачей и 1300 работников среднего медицинского звена. Особенно остро ощущается нехватка анестезиологов-реаниматологов, хирургов, терапевтов, неврологов и психиатров.

Ректор ПГМУ Анна Благонравова сообщила, что за последние пять лет число студентов, обучающихся по целевым направлениям, увеличилось на 79%. В 2025 году целевые места заполнены на 96%, тогда как в 2020 году этот показатель составлял лишь 66%.