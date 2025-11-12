Прикамскому машзаводу отказали в снятии ареста с имущества

АО «Александровский машиностроительный завод» обратилось в суд 28 июля текущего года с иском по акту федеральной службы судебных приставов России о наложении ареста на часть имущества предприятия. Акт был составлен в рамках исполнительного производства по заявлению Агентства по страхованию вкладов, которое является кредитором АМЗ. Агентство — правопреемник обанкротившегося Роспромбанка, которому завод должен более 141 млн руб. В определении суда указано, что под арест попало имущество, от которого зависит производственная деятельность предприятия.