«Обеспечили регион зерном несмотря на непогоду»: аграрии Красноярского края завершили уборочную

«В этом году полевые работы осложнялись погодными условиями. Несмотря на это, аграрии приложили максимум усилий и обеспечили регион зерном. Это результат профессиональной и слаженной работы сельхозтоваропроизводителей, грамотного подхода к выбору сортов сельхозкультур, применения удобрений, средств защиты растений, а также своевременно доведенных средств господдержки», — отметил министр сельского хозяйства края Дмитрий Воропаев.