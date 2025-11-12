«Обеспечили регион зерном несмотря на непогоду»: аграрии Красноярского края завершили уборочную

В Красноярском крае подвели предварительные итоги уборочной. С 780 тыс. га намолочено 2 млн 629 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых составила 33,7 центнера с гектара.
Край традиционно лидирует по урожайности зерна среди регионов Сибирского федерального округа.
Наивысший показатель по намолоту зерна у аграриев Ужурского, Шарыповского, Балахтинско-Новоселовского, Назаровского, Канского округов. В лидерах по урожайности хозяйства Ужурского (53,4 ц/га), Шарыповского (46,2 ц/га), Рыбинского (36,1 ц/га) округов.
На показатели качества обследовано 1734 тыс. тонн зерна, или 66% от намолоченного объема. По объему урожая маслосемян рапса край находится на втором месте среди сибирских регионов — намолочено 581,4 тыс. тонн. Урожайность составила 18,9 центнера с гектара. В сельхозорганизациях накопали 114,5 тыс. тонн картофеля, собрали 26,9 тыс. тонн овощей.
Также в крае завершилась заготовка кормов. Животноводческие хозяйства региона обеспечены кормовой базой на зимне-стойловый период.
«В этом году полевые работы осложнялись погодными условиями. Несмотря на это, аграрии приложили максимум усилий и обеспечили регион зерном. Это результат профессиональной и слаженной работы сельхозтоваропроизводителей, грамотного подхода к выбору сортов сельхозкультур, применения удобрений, средств защиты растений, а также своевременно доведенных средств господдержки», — отметил министр сельского хозяйства края Дмитрий Воропаев.
Хозяйства края продолжают подготовку к новому полевому сезону. В хранилища засыпано 210,1 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых, проводится их подработка и доведение до посевных кондиций. Проведена вспашка зяби на площади 690 тыс. га.