Платёжный рынок Казахстана установил рекорд

По состоянию на конец сентября текущего года платёжный рынок Казахстана продемонстрировал новый рекорд: количество платёжных карт в обращении достигло отметки в 83 млн единиц. За год их количество увеличилось почти на 4%. При этом за пять лет платёжных карт в обращении стало больше на 87,4%, а за десятилетие — почти в 5 раз. Активное проникновение карт началось с 2017 года: именно с того момента наблюдался стабильный и ускоренный рост. Сейчас, если считать всё население страны (включая младенцев), на каждого казахстанца приходится около 4 платёжных карт, при этом десятью годами ранее показатель составлял менее 1.