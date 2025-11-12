Платёжный рынок Казахстана установил рекорд

В последние годы финтех стал одной из ключевых точек роста экономики, формируя новые модели взаимодействия между банками и другими финансовыми учреждениями, бизнесом и потребителями. На фоне глобальной волны цифровизации казахстанский рынок демонстрирует уверенное развитие, о чём свидетельствует официальная статистика.
Безналичная экономика: тренд, который стал нормой.
По состоянию на конец сентября текущего года платёжный рынок Казахстана продемонстрировал новый рекорд: количество платёжных карт в обращении достигло отметки в 83 млн единиц. За год их количество увеличилось почти на 4%. При этом за пять лет платёжных карт в обращении стало больше на 87,4%, а за десятилетие — почти в 5 раз. Активное проникновение карт началось с 2017 года: именно с того момента наблюдался стабильный и ускоренный рост. Сейчас, если считать всё население страны (включая младенцев), на каждого казахстанца приходится около 4 платёжных карт, при этом десятью годами ранее показатель составлял менее 1.
Подобная динамика связана с разными факторами — активным проникновением цифровых услуг и сервисов, развитием мобильных приложений банков, которые стали некой финансовой экосистемой, необходимостью открытия карт при получении любых услуг банков, а также популярностью цифровых банковских карт.
Таким образом, благодаря развитию платёжного рынка и цифровых сервисов банков Казахстан стал одним из лидеров во всём мире по вовлечённости населения в безналичные платежи.
Онлайн-платежи: основной фокус платёжной системы Казахстана.
С увеличением количества платёжных карт растёт и рынок безналичных платежей. За январь-сентябрь текущего года объём безналичных платежей в РК достиг 135,2 трлн тг — на 15,5% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Помимо этого, безналичные платежи составили 87% всего оборота средств по платёжным картам, и только 13% пришлось на обналичивание.
При этом 80% всего объёма безналичных операций заняли онлайн-платежи через интернет и мобильный телефон: 108,3 трлн тг. Ещё 10,3% пришлось на платежи с помощью QR-указаний. Платежи посредством POS-терминалов составили 9,6%. Если сравнивать с прошлым годом, структура осталась прежней, что говорит о закреплении устойчивых привычек пользователей и сформировавшейся модели поведения на рынке. Казахстанцы всё активнее совершают покупки и переводы в онлайн-среде, а мобильный телефон окончательно стал главным инструментом управления финансами.
Рост доли интернет-платежей отражает не только технологическую зрелость банковского сектора, но и высокий уровень доверия населения к цифровым сервисам. При этом сохранение стабильной структуры каналов оплаты показывает, что рынок вышел из фазы бурного роста и перешёл в стадию качественного укрепления, когда дальнейшее развитие будет определяться не числом новых пользователей, а расширением спектра услуг, удобством и безопасностью транзакций.
Таким образом, безналичные платежи становятся системообразующим элементом финансовой экосистемы Казахстана, а их динамика напрямую свидетельствует о зрелости национального финтех-рынка.
Стоит отметить: параллельно с развитием платёжных услуг наблюдается положительная динамика расширения платёжной инфраструктуры. По состоянию на 1 июля 2025 года у 910,7 тыс. казахстанских предпринимателей в 1146,8 тыс. торговых точек было размещено 1357,0 тыс. POS-терминалов, принимающих безналичную оплату товаров и услуг. На 1 тыс. человек приходилось 97 POS-терминалов, против 84 годом ранее.
Помимо банковских устройств удалённого доступа, активно используются и онлайн-сервисы банков. По состоянию на 1 июля 2025-го количество активных пользователей онлайн-сервисов банков увеличилось на 12%, составив 27,1 млн.
Предпринимаемые меры.
Несмотря на текущую развитость рынка платёжных систем, в Казахстане продолжают предпринимать различные меры по его улучшению с учётом развития технологий и появления новых тенденций.
К примеру, в целях продолжения системного и поэтапного развития цифровой трансформации финансового сектора с акцентом на обеспечение технологичности и защиту прав потребителей разработана и утверждена Концепция развития Open API и Open Banking («Открытых банковских услуг») в Республике Казахстан на 2023−2025 годы.
Активно идут процессы по внедрению «цифрового тенге», изучаются вопросы использования криптовалют и включения их в резервы страны.
Параллельно также было принято множество других концепций, связанных с цифровизацией, что также влияет на платёжную систему и финтех страны:
Концепция развития искусственного интеллекта на 2024−2029 годы; правила цифровой трансформации государственного управления; Концепция цифровой трансформации, развития отрасли информационно-коммуникационных технологий и кибербезопасности на 2023−2029 годы; прочие.
Помимо этого, проводятся разные мероприятия, связанные с развитием финтеха и цифровизации. К примеру, в текущем году прошли такие форумы, как Digital Almaty 2025, Digital Bridge 2025 и другие. Уже 13 ноября 2025 года состоится Central Asia Fintech Summit. На форуме будут обсуждаться ключевые и инновационные темы в сфере финтеха: CBDC и трансграничные платежи, искусственный интеллект и машинное обучение, финтех-экосистема Центральной Азии, будущее платёжных инструментов, цифровые инновации финансовой отрасли