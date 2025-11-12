В Омске застопорилось строительство новой дороги на Левобережье

В Омске пока не получило ход строительство автомобильной дороги по улице № 5 от улицы Волгоградской до улицы Верхнеднепровской, что на Левобережье Омска. Она должна была появиться в новом строящемся микрорайоне «Зеленая река» по улице Волгоградской.
Как говорится в отчете мэрии к комитету Омского горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры, проектно-сметная документация с положительным заключением госэкспертизы была передана в администрацию города в 2024 году. Однако пока строительство не начато, так как нужно финансирование.
Проектом предусмотрено строительством двухполосной дороги протяженностью 0,95 км с устройством тротуаров, велодорожки, линии наружного освещения, ливневой канализации, остановку общественного транспорта. Ориентировочная стоимость, строительства 484 миллиона рублей.
При этом в Адресной инвестиционной программе Омска на плановый период 2026 и 2027 годов на дорогу предусмотрены 3,887 млн рублей на 2026-й и 10,532 млн рублей на 2027 год.
Напомним, на комитете в четверг, 13 ноября 2025 года, помимо указанной дороги обсудят реконструкцию дороги на Малиновского, строительство новой развязки у метромоста и другие объекты.