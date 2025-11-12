Выяснилось, что в стране ЕС осталось топлива меньше, чем на два месяца

В Болгарии запас бензина рассчитан на 35 дней, а дизельного топлива — на 50. Об этом сообщил глава государственного агентства по резервам и военным запасам Асен Асенов, передаёт агентство BTA.
Часть запасов нефти и бензина хранится за пределами страны — в Италии, Нидерландах, Венгрии, Словакии, Греции и Румынии. При этом, по правилам, Болгария должна иметь топлива на внутренней территории как минимум на 90 дней.
Асенов отметил, что дефицит связан с тем, что несколько компаний не выполняют свои обязательства по хранению топлива. Среди них — Insa Oil и ещё две фирмы, которые объясняют ситуацию нехваткой мощностей.
Ранее Politico писала, что Болгария и Румыния ищут юридические способы сохранить работу принадлежащих российским компаниям нефтеперерабатывающих заводов, несмотря на санкции. В числе обсуждаемых мер — временное управление активами «Лукойла» и даже возможная национализация НПЗ в Бургасе и Плоешти.
