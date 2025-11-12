Иск Генпрокуратуры о передаче государству имущества ОПГ «Махонинские» поставили на паузу

Генеральная прокуратура РФ направила иск в суд с требованием о признании челябинской группировки «Махонинские» экстремистской организацией и введении запрета на ее деятельность. Помимо этого, надзорное ведомство намеревается обратить в пользу казны активы преступного сообщества. Их оценивают в 2,5 миллиарда рублей. На объектах, принадлежащих «Махонинским», ФСБ провела обыски, приставы начали арестовывать имущество фигурантов дела, в том числе торговые точки.