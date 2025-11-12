Проект застройки на 400 домов утвердили в Богородском округе

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области утвердило документацию по планировке территории, где появится почти 420 индивидуальных домов. Согласно опубликованному приказу, проект охватывает участок площадью 128,5 гектара. Здесь планируется возведение двухэтажных жилых домов — каждый площадью около 200 квадратных метров. Помимо жилья, проектом предусмотрено создание необходимой социальной и инженерной инфраструктуры. В частности, планируется строительство школы на 1500 учеников, детского сада на 200 мест, а также магазина и спортивного зала.