Средняя стоимость поддержанного автомобиля опустилась до рекордных значений

«В октябре 2025 года средняя стоимость подержанного автомобиля не старше 15 лет на российском рынке опустилась почти до двух миллионов рублей. В то же время средняя цена отечественного автомобиля держится на границе 700 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.