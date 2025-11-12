Ричмонд
На птицефабрике «Пышминской» возможно сокращение прибыли и штата после уничтожения больных кур

Птицефабрике «Пышминская» грозит потеря прибыли и, возможно, сокращение штата из-за вспышки птичьего гриппа. Таким мнением поделился доцент кафедры экономической теории и прикладной экономики Финансово-экономического института ТюмГУ Иван Вилков.

Работников птицефабрики могут отправить в неоплачиваемый отпуск.

Птицефабрике «Пышминская» грозит потеря прибыли и, возможно, сокращение штата из-за вспышки птичьего гриппа. Таким мнением поделился доцент кафедры экономической теории и прикладной экономики Финансово-экономического института ТюмГУ Иван Вилков.

«Ситуация напоминает случай с Боровской птицефабрикой в 2021 году, когда было уничтожено более 4 млн кур. “Во-первых, конечно — это убыток для предприятия, соответственно, компания заплатит меньше налогов в бюджет региона, так как снизится объем производства и его доходы. Кроме того, могут возникнуть проблемы с рабочими местами, так как столько сотрудников в моменте не нужно будет”, — пояснил эксперт в беседе с “РБК Тюмень”.

Вилков считает, что работников птицефабрики могут отправить в неоплачиваемый отпуск либо сократить зарплату. О вспышке птичьего гриппа на «Пышминской» региональное правительство заявило 10 ноября. На следующий день стало известно, что зараженных кур будут сжигать, а продукцию фабрики изымут из продажи. По мнению экспертов, это может сказаться на стоимости куриного яйца.