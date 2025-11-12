Раскрыто, что дефицит бюджета России за 10 месяцев 2025 года превысил ₽4 трлн

Минфин России сообщил, что федеральный бюджет по итогам января-октября 2025 года сложился с дефицитом в 4,19 триллиона рублей, что соответствует 1,9% ВВП. Это на 4,3 триллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда фиксировался небольшой профицит — 124 миллиарда рублей, или 0,1% ВВП.