Раскрыто, что дефицит бюджета России за 10 месяцев 2025 года превысил ₽4 трлн

Минфин России сообщил, что федеральный бюджет по итогам января-октября 2025 года сложился с дефицитом в 4,19 триллиона рублей, что соответствует 1,9% ВВП. Это на 4,3 триллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда фиксировался небольшой профицит — 124 миллиарда рублей, или 0,1% ВВП.
По предварительным оценкам министерства, к концу 2025 года дефицит может достичь 5,7 триллиона рублей, что составит около 2,6% ВВП.
Доходы федерального бюджета за десять месяцев составили 29,9 триллиона рублей, что на 0,8% выше уровня прошлого года. Из них ненефтегазовые доходы выросли на 11,3%, до 22,4 триллиона рублей. Минфин отмечает, что поступления по оборотным налогам, включая НДС, увеличились на 5,8%, что отражает замедление внутреннего спроса и инфляции.
Нефтегазовые доходы, напротив, снизились на 21,4% — до 7,5 триллиона рублей. Это объясняется падением средней цены на нефть и рисками ухудшения ценовой конъюнктуры, хотя пока поступления остаются выше базового уровня, заложенного в бюджетное правило.
Расходы федерального бюджета за январь-октябрь выросли на 15,4% и достигли 34,1 триллиона рублей. Минфин связывает рост расходов с реализацией приоритетных государственных программ и усилением финансирования социальных и оборонных статей.
