В Уфе на Российском промфоруме дали старт двум новым производствам.

Компания изготавливает до 60 000 комплектов дымоходов в месяц и является единственным отечественным импортозамещающим производителем полного цикла с долей рынка более 50%. По словам Ильясова, в модернизацию производства дымоходов для бытовых газовых котлов с закрытой камерой сгорания было вложено 375 миллионов рублей инвестиций, 90 млн из которых займы Фонда развития промышленности.