В Уфе на Российском промфоруме дали старт двум новым производствам

В Уфе на Российском промфоруме дали старт двум новым производствам.

Источник: Башинформ

12 ноября в рамках Российского промышленного форума в Уфе в режиме видеосвязи Глава Башкортостана Радий Хабиров дал старт вводу в эксплуатацию нового производственного комплекса предприятия «Техномаш» и нового комплекса по производству внутрискважинного оборудования компании «НКМЗ-Групп».

Руководитель уфимского предприятия «Техномаш» Вадим Ильясов отметил, что их компания является производителем коаксиальных дымоходов полного цикла с 2015 года. В 2021 году открыта новая производственная площадка по высокотехнологичному производству дымоходов для газовых котлов на территории бывшего Уфимского завода металлических и пластмассовых изделий.

Компания изготавливает до 60 000 комплектов дымоходов в месяц и является единственным отечественным импортозамещающим производителем полного цикла с долей рынка более 50%. По словам Ильясова, в модернизацию производства дымоходов для бытовых газовых котлов с закрытой камерой сгорания было вложено 375 миллионов рублей инвестиций, 90 млн из которых займы Фонда развития промышленности.

Нефтекамская компания «НКМЗ-Групп» разрабатывает и производит оборудование для бурения и добычи. Оно предназначено для работы как на суше, так и на шельфе. Предприятие выпускает импортозамещающую продукцию. В новый комплекс инвестировано 120 млн рублей.