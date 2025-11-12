ТД ММК победил в конкурсах Российского союза поставщиков металла

В конкурсе «Лучшая сбытовая сеть России-2025», где участвовало свыше 20 компаний, ТД ММК признан победителем в номинации «Лучшая федеральная сбытовая сеть металлургических компаний». Сервисный металлоцентр ТД ММК в Магнитогорске получил награду «За высокий уровень качества» в рамках конкурса на звание «Лучший сервисный металлоцентр России-2025». Кроме того, обособленное подразделение компании в Казани стало лауреатом конкурса «Лучшая металлобаза России-2025» в номинации «Лучшая металлобаза по производительности».