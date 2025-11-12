Владельцы легковушек в РФ начали получать многотысячные штрафы за грузовики

По всей России автовладельцы легковых машин столкнулись с неожиданными штрафами — до 600 тысяч рублей — за нарушения, которые на самом деле совершили грузовики. Об этом сообщили «Известия».
Причина — использование дальнобойщиками поддельных госномеров, совпадающих с номерами настоящих легковых автомобилей. После расширения сети автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК) и повышения штрафов за перевес недобросовестные перевозчики начали массово применять такие дубликаты, чтобы уходить от наказания. В итоге постановления приходят реальным владельцам невиновных машин.
В Ространснадзоре утверждают, что постановления не выносятся, если камера фиксирует легковой автомобиль, однако на практике система нередко ошибается и неправильно определяет тип транспортного средства.
Эксперты считают, что решить проблему можно только при объединении баз данных АПВГК и ГИБДД, а также при создании упрощённого механизма обжалования подобных штрафов, чтобы законопослушным водителям не приходилось доказывать невиновность через суд.
