СГК подтвердила полную готовность к отопительному периоду 2025−2026 годов. По итогам масштабных подготовительных мероприятий все предприятия Компании получили паспорта готовности к отопительному периоду. Подготовка велась в соответствии с новыми Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждёнными приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234.
В рамках подготовки к зиме СГК провела испытания тепловых сетей на всей их протяжённости — 10 708 километров, что позволило снизить уровень аварийности на 5 процентов по сравнению с предыдущим годом. Улучшение показателей стало возможным благодаря системному подходу Компании к техническому обслуживанию инфраструктуры, активному внедрению внутритрубной диагностики и плановой перекладке магистральных участков. В 2025 году доля перекладки составляет около 2 процентов от общей протяжённости сетей Компании.
Одновременно Сибирская генерирующая компания завершает ремонтную программу 2025 года. Более 600 единиц основного оборудования — котлов, турбоагрегатов, генераторов и трансформаторов — прошли капитальный, средний и текущий ремонт, включая сверхтиповые ремонты. В ходе кампании заменены тысячи тонн поверхностей нагрева и модернизировано вспомогательное оборудование, что обеспечивает надёжную работу станций в отопительный сезон.
«Своевременная подготовка к зиме — основа надёжного теплоснабжения наших потребителей. В этом году СГК выполнила все плановые испытания и ремонтные работы на энергообъектах в полном объёме, что позволило повысить эффективность эксплуатации сетей и снизить риски технологических сбоев в отопительный сезон», — отметил заместитель генерального директора СГК Олег Петров.
По вопросу снижения износа инженерной инфраструктуры и привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения СГК поддержала необходимость системных решений для устойчивого развития отрасли. Компания выступает за совершенствование тарифного регулирования, расширение программ льготного финансирования и обновление нормативной базы, направленных на стимулирование модернизации тепловых сетей, повышение энергоэффективности и инвестиционной привлекательности отрасли.
«Совместные усилия государства, бизнеса и региональных властей позволят ускорить обновление системы теплоснабжения, повысить её надёжность и обеспечить устойчивое развитие отрасли на долгосрочную перспективу», — подчеркнул Олег Петров.
Сибирская генерирующая компания (СГК) — системообразующий энергетический холдинг России, обеспечивающий теплом более шести миллионов жителей в восьми регионах страны: в Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областях, Красноярском крае, Республиках Хакасия и Тыва, а также в Приморском крае. Установленная электрическая мощность компании составляет 17,7 ГВт, тепловая — более 26 тысяч Гкал/ч.