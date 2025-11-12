СГК подтвердила полную готовность к отопительному периоду

В рамках подготовки к зиме СГК провела испытания тепловых сетей на всей их протяжённости — 10 708 километров, что позволило снизить уровень аварийности на 5 процентов по сравнению с предыдущим годом. Улучшение показателей стало возможным благодаря системному подходу Компании к техническому обслуживанию инфраструктуры, активному внедрению внутритрубной диагностики и плановой перекладке магистральных участков. В 2025 году доля перекладки составляет около 2 процентов от общей протяжённости сетей Компании.