Аксенов: обеспеченность жильем в Крыму ниже среднероссийской

За год в республике построили около 1,25 млн квадратных метров недвижимости.

Источник: Комсомольская правда

В настоящее время показатель обеспеченности жильем в Крыму ниже среднероссийского. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в 2024 году в Крыму построили около 1,25 млн квадратных метров жилья. В этом году, по его словам, результат будет аналогичным.

«Это хорошие показатели», — сказал Путин.

Аксенов отметил, что в Крыму они пока ниже средних по стране.

«В среднем у нас обеспеченность на одного человека жилой площадью — 21 метр, по России в среднем — 29,4», — пояснил глава республики.

