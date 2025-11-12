Аксенов: обеспеченность жильем в Крыму ниже среднероссийской

В настоящее время показатель обеспеченности жильем в Крыму ниже среднероссийского. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в 2024 году в Крыму построили около 1,25 млн квадратных метров жилья. В этом году, по его словам, результат будет аналогичным.
«Это хорошие показатели», — сказал Путин.
Аксенов отметил, что в Крыму они пока ниже средних по стране.
«В среднем у нас обеспеченность на одного человека жилой площадью — 21 метр, по России в среднем — 29,4», — пояснил глава республики.