Строительство детского сада в Тихорецком проезде в Калининграде оценили в 960 млн рублей

Строительство нового детского сада в Тихорецком проезде в Калининграде оценили в 959 297 940 рублей. Соответствующая информация содержится в постановлении городской администрации от 11 ноября.
Новое дошкольное учреждение планируют построить в 2028 году. Часть средств из общей суммы направили на подготовку проекта. Документацию для строительства дошкольного учреждения разработали компании «СК Ирис», «Асгард» и «Нимб-Проект».
В Тихорецком проезде, 1 планируют открыть детский сад на 185 мест. В дошкольном учреждении разместят девять групп для разных возрастов. На территории обустроят игровую зону, две физкультурные, метеоплощадку, «Автогородок».
Власти рассчитывали начать строительство в 2025 году, однако позднее сроки сдвинулись. В феврале Госэкспертиза направила проектную документацию на доработку.