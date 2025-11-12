Правительство изменило требования к картошке и яблокам в магазинах Беларуси

Также власти скорректировали объемы плодоовощной продукции, которая поставляется из стабилизационных фондов для республиканских нужд. В межсезонье 2025−2026 по регионам увеличены объемы поставок свежего картофеля из стабфондов, а также белокочанной капусты, столовой свеклы и моркови, репчатого лука с учетом урожайности и увеличения их реализации.