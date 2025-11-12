Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство изменило требования к картошке и яблокам в магазинах Беларуси

В Беларуси изменены требования к картофелю и яблокам для продажи в магазинах.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси установлены новые требования к картофелю и яблокам, продающимся в магазинах. О новых нормах сообщил телеграм-канал правительства.

В частности, постановлением Совмина скорректированы требования к качеству и калибровке яблок и картофеля, поставляемых по госзаказу. Например, скорректированы требования ГОСТ на продовольственный картофель. Так как ранее белорусы жаловались на мелкую картошку, которая продавалась в торговых сетях в межсезонье.

Еще определены требования к яблокам в магазинах. И изменились сроки определения цен на плодоовощную продукцию и обеспечения заключения договоров поставки.

Также власти скорректировали объемы плодоовощной продукции, которая поставляется из стабилизационных фондов для республиканских нужд. В межсезонье 2025−2026 по регионам увеличены объемы поставок свежего картофеля из стабфондов, а также белокочанной капусты, столовой свеклы и моркови, репчатого лука с учетом урожайности и увеличения их реализации.

На днях Минсельхозпрод сказал, что будет с картошкой в Беларуси.

А еще МАРТ назвал допустимый размер картофеля для продажи в магазинах в Беларуси.