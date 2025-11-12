Правительство изменило требования к картошке и яблокам в магазинах Беларуси

В Беларуси установлены новые требования к картофелю и яблокам, продающимся в магазинах. О новых нормах сообщил телеграм-канал правительства.
В частности, постановлением Совмина скорректированы требования к качеству и калибровке яблок и картофеля, поставляемых по госзаказу. Например, скорректированы требования ГОСТ на продовольственный картофель. Так как ранее белорусы жаловались на мелкую картошку, которая продавалась в торговых сетях в межсезонье.
Еще определены требования к яблокам в магазинах. И изменились сроки определения цен на плодоовощную продукцию и обеспечения заключения договоров поставки.
Также власти скорректировали объемы плодоовощной продукции, которая поставляется из стабилизационных фондов для республиканских нужд. В межсезонье 2025−2026 по регионам увеличены объемы поставок свежего картофеля из стабфондов, а также белокочанной капусты, столовой свеклы и моркови, репчатого лука с учетом урожайности и увеличения их реализации.
