Стало известно, сколько стоит самая дорогая хрущевка в России

Самая дорогая хрущевка в России выставлена на продажу в Москве за 28,95 млн рублей.

Самая дорогая хрущевка в России выставлена на продажу в Москве за 28,95 млн рублей. По данным ТАСС, трехкомнатная квартира площадью 58 кв. м находится в районе Хорошево-Мневники.

Квартира расположена в блочном доме 1963 года постройки, подлежащем реновации. В объекте с косметическим ремонтом имеется совмещенный санузел, балкон и трехметровые потолки.

На втором месте по стоимости оказалась трехкомнатная хрущевка в Петроградском районе Санкт-Петербурга за 17,3 млн рублей. Площадь объекта составляет 74,4 кв. м, в нем есть раздельные комнаты, санузел и газовая колонка.

Третье место заняла хрущевка в Петропавловске-Камчатском стоимостью 16,89 млн рублей. Квартира площадью 47,4 кв. м была перепланирована из трехкомнатной в двухкомнатную.

Средняя цена квадратного метра в хрущевках по России выросла за год на 16,6% — с 74,5 тыс. рублей в 2024 году до 86,9 тыс. рублей в 2025-м.

