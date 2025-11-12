Проект бюджета Иркутской области на 2026 год принят в первом чтении на сессии Заксобрания

Исполняющая обязанности министра финансов Приангарья Екатерина Багайникова представила депутатам основные параметры областной казны. Она отметила, что документ нацелен на исполнение социальных обязательств и реализацию нацпроектов, которые направлены на достижение государственных целей развития, определенных президентом России.
В условиях меняющейся экономической ситуации ключевой задачей остается сохранение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Иркутской области. Согласно прогнозам, общий объем доходов областного бюджета на 2026 год составит 275 миллиардов рублей. Расходы же планируются на уровне 300 миллиардов рублей, что приведет к дефициту примерно в 25 миллиардов рублей.
После обсуждения законодатели выдвинули ряд предложений для дальнейшей доработки проекта бюджета. Среди ключевых направлений, которые отметили депутаты, стали приоритетное финансирование социально значимых программ, поддержка сельского хозяйства, реализация проектов благоустройства территорий, а также строительство и ремонт важных объектов.
Александр Ведерников подчеркнул, что представленный проект бюджета служит основой для дальнейшей работы и требует тщательной проработки с учетом всех поступивших предложений.
— Мы живем в условиях серьезных экономических санкций. Это существенно влияет на экономику региона. В этой связи губернатором были правильно сформулированы ключевые направления деятельности. Дальнейшее сокращение бюджетных расходов имеет свои пределы, поэтому первостепенными задачами становятся увеличение доходной части бюджета и ревизия всех неэффективных статей расходов. Реализация данной стратегии будет осуществляться правительством региона при активном и всестороннем содействии депутатов, — прокомментировал спикер ЗС.
Глава региона Игорь Кобзев поблагодарил парламентариев за совместную работу над проектом бюджета.
— Правительство будет и дальше тесно взаимодействовать с депутатским корпусом и привлекать их к решению важнейших задач для выработки консолидированных решений, — добавил Игорь Кобзев.
Он также подчеркнул, что в Приангарье уже разработан антикризисный план. В рамках его реализации для повышения доходного потенциала будет проведена работа с крупнейшими налогоплательщиками и инвесторами. Что касается оптимизации расходов, то будут определены приоритетные направления и введен режим строгой финансовой дисциплины.
Ранее проект закона уже рассматривался в профильном комитете областного парламента, на публичных слушаниях, а также на совместном заседании комитетов и комиссий. В адрес правительства Иркутской области были направлены замечания и предложения. Они касаются обеспечения гарантий по индексации зарплат бюджетников, планирования расходов на повышение МРОТ, субсидирования авиаперевозок и финансирования учреждений образования.