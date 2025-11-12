АБР выделил Узбекистану $300 млн на развитие микробизнеса и поддержку женщин-предпринимателей: что это даст

Прежде всего, получить кредит или небольшую ссуду станет проще. Теперь микрокредиты будут крупнее, а условия — лояльнее, особенно для тех, кто только начинает своё дело. Власти обещают сделать отдельный упор на поддержку женщин: банки и финансовые организации будут обязаны выделять им больше кредитов, а также вести учёт — кто и на каких условиях получил поддержку. Женщинам-предпринимателям обещают помощь, даже если у них нет большой кредитной истории или дорогостоящего залога.