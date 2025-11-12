Ричмонд
АБР выделил Узбекистану $300 млн на развитие микробизнеса и поддержку женщин-предпринимателей: что это даст

Vaib.uz (Узбекистан. 12 ноября). Азиатский банк развития (АБР) одобрил для Узбекистана крупный заем — 300 миллионов долларов. Из этой суммы 100 миллионов будут предоставлены на льготных условиях. Эти деньги пойдут на то, чтобы малым, микропредприятиям и бизнесу, которым управляют женщины, было проще получать кредиты и развивать своё дело.

Источник: Vaib.Uz

Что это даст простым людям?

Прежде всего, получить кредит или небольшую ссуду станет проще. Теперь микрокредиты будут крупнее, а условия — лояльнее, особенно для тех, кто только начинает своё дело. Власти обещают сделать отдельный упор на поддержку женщин: банки и финансовые организации будут обязаны выделять им больше кредитов, а также вести учёт — кто и на каких условиях получил поддержку. Женщинам-предпринимателям обещают помощь, даже если у них нет большой кредитной истории или дорогостоящего залога.

Появится и новый вид услуг — исламское микрофинансирование, которое соответствует религиозным принципам и позволит ещё большему числу людей воспользоваться поддержкой. Кроме того, теперь банки не смогут безнаказанно навязывать кредиты с невыгодными или сложными условиями: их деятельность станет более прозрачной и регулируемой, а все сделки — понятными для клиента.

Кредитование теперь охватит даже самых маленьких представителей бизнеса — самозанятых и микропредпринимателей, которым раньше путь к финансовой системе был закрыт. Для этого создадут новые микрофинансовые банки, которые смогут не только выдавать кредиты, но и принимать вклады населения, расширяя финансовые возможности для обычных граждан.

Таким образом, эти деньги — это не просто финансирование, а реальные перемены, которые помогут открыть и развить свой бизнес тысячам людей по всей стране. Они сделают рынок честнее, дадут равные шансы для всех, а особенно для женщин, и помогут экономике расти за счёт малых предприятий и индивидуальных инициатив.