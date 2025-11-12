Бензин в Петербурге подорожал на 7% с начала года

В городе на Неве выросли цены на бензин. Об этом говорит статистика с января по сентябрь этого года. Стоимость топлива увеличилась в среднем на 7%.
Автомобилистам сильнее всего повысили цены на бензин марки АИ-92 (+7,2%). Теперь литр обходится за 59,79 рублей. Второе место по росту цен занимает АИ-95 (+6,9%). Его стоимость сейчас составляет 65,07 рублей.
Также подорожал дизель на 3,5%, цена держится на уровне 72,17 рублей. Об этом пишет «Вечёрка» со ссылкой на «Деловой Петербург».
Водителям Ленинградской области еще более не повезло: цена АИ-92 возросла до 60,29 рублей (+9,5%). Цена АИ-95 составляет 64,82 рубля за литр (+8,2%), цена дизеля — 71,81 рубль (+4,7%).