Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бензин в Петербурге подорожал на 7% с начала года

Также увеличились цены на топливо в Ленинградской области.

Источник: Аргументы и факты

В городе на Неве выросли цены на бензин. Об этом говорит статистика с января по сентябрь этого года. Стоимость топлива увеличилась в среднем на 7%.

Автомобилистам сильнее всего повысили цены на бензин марки АИ-92 (+7,2%). Теперь литр обходится за 59,79 рублей. Второе место по росту цен занимает АИ-95 (+6,9%). Его стоимость сейчас составляет 65,07 рублей.

Также подорожал дизель на 3,5%, цена держится на уровне 72,17 рублей. Об этом пишет «Вечёрка» со ссылкой на «Деловой Петербург».

Водителям Ленинградской области еще более не повезло: цена АИ-92 возросла до 60,29 рублей (+9,5%). Цена АИ-95 составляет 64,82 рубля за литр (+8,2%), цена дизеля — 71,81 рубль (+4,7%).