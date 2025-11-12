Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЭА: Россия удвоит поставки газа в Китай к 2035 году

Экспорт может увеличиться до 80 миллиардов кубометров газа.

Источник: Аргументы и факты

Россия удвоит поставки газа в Китай к 2035 году — с 40 миллиардов кубометров (по данным прошлого года) до 80 миллиардов. Такой прогноз сделало Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежегодном докладе World Energy Outlook 2025.

«Газопровод “Сила Сибири” сейчас работает на полную мощность, а газопровод “Сила Сибири — 2” с номинальной мощностью 50 миллиардов кубометров, как ожидается, начнет наращивать поставки с середины 2030-х годов», — отмечается в докладе.

В сентябре был подписан меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2». Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва и Пекин наконец-то нашли консенсус по данному проекту.