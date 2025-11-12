МЭА: Россия удвоит поставки газа в Китай к 2035 году

Россия удвоит поставки газа в Китай к 2035 году — с 40 миллиардов кубометров (по данным прошлого года) до 80 миллиардов. Такой прогноз сделало Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежегодном докладе World Energy Outlook 2025.