МЭА: Россия удвоит поставки газа в Китай к 2035 году

Россия удвоит поставки газа в Китай к 2035 году — с 40 миллиардов кубометров (по данным прошлого года) до 80 миллиардов. Такой прогноз сделало Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежегодном докладе World Energy Outlook 2025.
«Газопровод “Сила Сибири” сейчас работает на полную мощность, а газопровод “Сила Сибири — 2” с номинальной мощностью 50 миллиардов кубометров, как ожидается, начнет наращивать поставки с середины 2030-х годов», — отмечается в докладе.
В сентябре был подписан меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2». Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва и Пекин наконец-то нашли консенсус по данному проекту.