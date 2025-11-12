Нацбанк: белорусы восемь месяцев подряд сдают валюты больше, чем покупают

Так, за октябрь белорус продали на 159,9 миллионов долларов больше, чем купили, и остались чистыми продавцами валюты. В общем, наличной и безналичной валюты в банках за месяц белорусы купили на сумму эквивалентную 1,176 миллиарда долларов. Продано при этом валюты было — 1,336 миллиарда долларов. В целом в январе — октябре продажа физлицами валюты в Беларуси превысила покупку на 1,371 миллиарда долларов.