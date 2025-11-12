Нацбанк: белорусы восемь месяцев подряд сдают валюты больше, чем покупают

Физлица в Беларуси восемь месяцев подряд сдают валюты больше, чем покупают. Подробнее о ситуации на валютном рынке рассказали в Национальном банке.
Так, за октябрь белорус продали на 159,9 миллионов долларов больше, чем купили, и остались чистыми продавцами валюты. В общем, наличной и безналичной валюты в банках за месяц белорусы купили на сумму эквивалентную 1,176 миллиарда долларов. Продано при этом валюты было — 1,336 миллиарда долларов. В целом в январе — октябре продажа физлицами валюты в Беларуси превысила покупку на 1,371 миллиарда долларов.
При этом белорусские предприятия, наоборот, в октябре оставались чистыми покупателями валюты. Компаниями было приобретено валюты на 258,1 миллиона долларов больше, чем продано. В общем, юрлица в октябре купили валюты на 4,068 миллиарда долларов в эквиваленте, а продали на 3,810 миллиарда долларов. За десять месяцев 2025-го покупка юрлицами валюты превысила продажу на 2,072 миллиарда долларов.
Тем временем минимальная зарплата в Беларуси увеличится до 858 рублей.