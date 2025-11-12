Мороженое эскимо со вкусом легендарных конфет «Столичные» появилось в Беларуси

В Беларуси появилось мороженое со вкусом легендарных конфет «Столичные». Новинку хладокомбинат № 2 выпустил в коллаборации с кондитерской фабрикой «Коммунарка», сообщают на предприятии.
Новый продукт — мороженое эскимо «Столичное элит» представляет собой эскимо с пломбиром с ароматом ванили в глазури из горького шоколада с желейной начинкой внутри.
— Первая партия выпущена 11 ноября и скоро появится на прилавках Минска, — прокомментировали на хладокомбинате.
Еще в июле мы сообщали, что мороженое со вкусом легендарных конфет «Столичные» выпустят в Беларуси.
