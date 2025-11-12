Директор кишиневского аэропорта: мы не останемся без топлива

По его словам, ситуация, при которой аэропорт останется без топлива, исключена, несмотря на санкции США против, являющейся единственным поставщиком авиационного керосина для МАК.
Споялэ напомнил, что правительство Молдовы сделало компании Lukoil предложение о покупке принадлежащей ей инфраструктуры складов авиационного топлива на территории кишиневского аэропорта.
Мы сделали предложение от имени аэропорта. В данный момент ведем переговоры и рассматриваем несколько сценариев. По моему мнению, все идет хорошо, мы на этапе продвижения, однако пока рано что-либо объявлять. Полагаю, что в ближайшие дни — в течение трех дней — мы получим результат.
Ранее министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету рассказал о создании рабочей группы, которая «изучает все риски и возможные варианты обеспечения стабильности аэропортовой инфраструктуры».
В конце минувшей недели Совет по рассмотрению инвестиций, имеющих важное значение для государственной безопасности, представил предложение о покупке склада «Лукойла» в кишиневском аэропорту. Согласно предложению, государство получит в управление инфраструктуру и ресурсы компании. Крайний срок подачи заявки — 17 ноября.
Министерство финансов США включило нефтедобывающие компании Lukoil и «Роснефть», а также 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября.