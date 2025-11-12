В Перми рухнули цены на поддержанные иномарки

Уточняется, что больше всего подешевел Porsche Cayenne. Немецкая иномарка стала выгоднее на 9,5%, а в среднем ее продают за 2,48 млн рублей. Далее идет Kia Cerato, цена которой упала на 7,3% до 1,07 млн рублей. Замыкает тройку самых подешевевших автомобилей Lada 2114. Отечественный автомобиль подешевел на 6,8 до 204 тысяч рублей.