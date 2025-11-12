Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тюмени снизят расходы на дороги и благоустройство. Фото

В Тюмени в следующие три года снизятся расходы на дороги и благоустройство, а основным приоритетом станет развитие человеческого капитала. Такую информацию разместил в своем telegram-канале глава города Максим Афанасьев.

В целом бюджет в следующие три года останется стабильным.

В Тюмени в следующие три года снизятся расходы на дороги и благоустройство, а основным приоритетом станет развитие человеческого капитала. Такую информацию разместил в своем telegram-канале глава города Максим Афанасьев.

«Особое внимание уделяется социальной сфере: отрасли образования, культуры, спорта и молодежной политики. На эти цели направляется более 60% бюджета», — сообщил Афанасьев.

Глава уточнил, что эти данные озвучены на предварительных слушаниях трехлетнего городского бюджета. В приложенных слайдах сообщается, что расходы на дороги с 13,5 миллиардов рублей в 2025 году снизятся к 2028 году до 10,2 миллиардов. За тот же период траты на благоустройство буду снижены с 2,5 до 2 миллиардов рублей.

Ранее URA.RU рассказало об отдельных пунктах расходов бюджета города. В частности, будет решена транспортная проблема жителей одного из районов города.

Отдельные статьи расходов бюджета Тюмени в следующие три года.