В Тюмени снизят расходы на дороги и благоустройство. Фото

Глава уточнил, что эти данные озвучены на предварительных слушаниях трехлетнего городского бюджета. В приложенных слайдах сообщается, что расходы на дороги с 13,5 миллиардов рублей в 2025 году снизятся к 2028 году до 10,2 миллиардов. За тот же период траты на благоустройство буду снижены с 2,5 до 2 миллиардов рублей.