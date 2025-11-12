«ИрАэро» прокомментировало отказ в перелете женщине с младенцем в Иркутске

IrkutskMedia, 12 ноября. Авиакомпания «ИрАэро» прокомментировала ситуацию, в которой женщине с младенцем из Бодайбо отказали в авиаперелете. Инцидент произошел в аэропорту Иркутска 22 октября, в этот день семья хотела вылететь по заранее купленным билетам в родной город.
Как сообщили в пресс-службе «ИрАэро», жительница Бодайбо приобрела авиабилеты из Иркутска в Бодайбо на себя и своего новорожденного ребенка 20 октября через агента — АО «Аэропорт Бодайбо» (которое заключило с АО Авиакомпания «ИрАэро» агентское соглашение «Об оказании услуг по продаже пассажирских перевозок») без предоставления свидетельства о рождении на младенца.
В авиакомпании обратили внимание на факт соблюдения авиаперевозчиком законодательства. Так, п. 6.8 Правил воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов билет на рейсы авиакомпании оформляется только с указанием данных документа, удостоверяющего личность пассажира: паспорт или заменяющий его документ; общегражданский заграничный паспорт; заграничный паспорт гражданина РФ;….свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14-летнего возраста).
«Таким образом, авиакомпания может осуществить такую перевозку только при наличии свидетельства о рождении ребенка. За то, что АО “Аэропорт Бодайбо” неверно осуществило продажу авиабилетов, акционерное общество было привлечено к административной ответственности», — сообщили в пресс-службе авиакомпании.
В «ИрАэро» добавили, что в день инцидента авиакомпания пошла навстречу пассажирке и переоформила билеты на удобную для нее дату, без взимания дополнительной платы. Оформив свидетельство о рождении на новорожденного, женщина вместе с ребенком улетела из Иркутска в Бодайбо 24 октября.
В «ИрАроэ» подчеркнули, что все действия по урегулированию возникшей ситуации были произведены авиакомпанией в соответствии с законодательными нормами — без вмешательства прокуратуры, а запрос от ведомства поступил уже после того, как пассажиры вернулись из Иркутска домой. При этом добавим, что ранее пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщала, что «в результате незамедлительного вмешательства Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры женщине с новорожденным сыном оформлены новые авиабилеты, и они вылетели в домой в город Бодайбо».
В надзорном органе также добавили, что в связи с выявленными нарушениями закона прокурор внес представление генеральному директору АО «Международный аэропорт Иркутск». Кроме того, в отношении авиаперевозчика возбуждено дело об административном правонарушений по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (Продажа товаров, не соответствующих образцам по качеству, выполнение работ либо оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов).