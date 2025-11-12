Инициатор создания гольф-курорта в Приморье признан банкротом

Компания «Владивосток гольф и резорт», в 2021 году взявшая обязательство построить гольф-клуб международного уровня в бухте Муравьиной рядом с игорной зоной «Приморье», признана банкротом и, скорее всего, будет ликвидирована. Общая сумма инвестиций в проект должна была составить почти 2,5 млрд рублей, но компания, бенефициаром которой является гражданин Республики Корея, не выполнила взятые обязательства и лишилась статуса резидента Своббодного порта Владивосток, сообщает ИА PrimaMеdia.