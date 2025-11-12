Инициатор создания гольф-курорта в Приморье признан банкротом

Компания «Владивосток гольф и резорт», в 2021 году взявшая обязательство построить гольф-клуб международного уровня в бухте Муравьиной рядом с игорной зоной «Приморье», признана банкротом и, скорее всего, будет ликвидирована. Общая сумма инвестиций в проект должна была составить почти 2,5 млрд рублей, но компания, бенефициаром которой является гражданин Республики Корея, не выполнила взятые обязательства и лишилась статуса резидента Своббодного порта Владивосток, сообщает ИА PrimaMеdia.
ООО «Владивосток гольф и резорт» создано в декабре 2019 года во Владивостоке. Уставный капитал компании на данный момент составляет 6 млн рублей. По данным ЕГРЮЛ, 75% капитала компании владеет ее генеральный директор Джонг Иль Су (Южная Корея), 25% — АО «М-отель Приморье» (Владивосток).
В июле 2021 года правительство Приморского края и АО «Корпорация развития Приморского края» (КРПК, находится в краевой собственности) подписали соглашение об обеспечении реализации ивестпроекта по созданию в крае гольф-клуба и курорта.
В дальнейшем КРПК (арендатор, инвестор) и ООО «Владивосток Гольф и Резорт» (субарендатор, соинвестор) заключили договоры субаренды земельных участков в бухте Муравьиной на срок до января и июня 2023 года.
Однако, в период действия договора субаренды инвестор стройкой особо не занимался, зато накопил долги в размере 8,4 млн рублей плюс набежавшие пени в размере 1,9 млн рублей. По факту КРПК обратилось в Арбитражный суд Приморского края с иском о признании должника банкротом.
«На основании выданного исполнительного листа в отношении ООО “Владивосток Гольф и Резорт” было возбуждено исполнительное производство, которое в дальнейшем было окончено в связи с невозможностью установления местонахождения должника и его имущества. Указанные обстоятельства послужили основанием для применения в отношении ООО “Владивосток Гольф и Резорт” правил о банкротстве отсутствующего должника», — пояснила пресс-служба суда.
На заседании 11 ноября суд признал ООО банкротом, в отношении компании открыто конкурсное производство по упрощённой процедуре сроком на шесть месяцев.
Отметим, что в мае 2025 года Арбитражный суд Приморского края по заявлению АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ) расторг соглашение об осуществлении деятельности резидента Свободного порта Владивосток, заключенного в августе 2022 года с ООО «Владивосток гольф и резорт». Причина всё та же — бизнес не выполнил взятые обязательства.