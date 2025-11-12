В Татарстане прожиточный минимум на 2026 год увеличили на 6,8%

Напомним, что прожиточный минимум — это сумма средств, которая необходима человеку для покрытия базовых жизненных потребностей. Иными словами, это минимальный доход, который позволяет приобретать основные продукты питания — хлеб, молоко, масло, сахар, овощи и фрукты, — а также оплачивать ключевые услуги, включая коммунальные и жилищные расходы. В дальнейшем данный размер «минималки» влияет на размер социальных пособий и стипендий.