Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Налоги на мотоциклы увеличиваются в пять раз в Беларуси

В Беларуси хотят в пять раз увеличить налоги на мотоциклы.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси в пять раз увеличиваются налоги на мотоциклы, пишет БелТА. Речь идет о повышении налогов для владельцев люксовых мотоциклов.

Так, по словам члена Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Натальи Кулешовой, в Беларуси для физлиц меняются ставки по транспортному налогу для люксовых мотоциклов. Корректировка налогового законодательства связана с необходимостью уравнять плательщиков налогов на люксовые авто и мотоциклы.

— В прошлом году мы в десять раз увеличили транспортный налог для люксовых автомобилей, и это изменение нужно, чтобы уравнять плательщиков-физлиц, — заметила спикер.

Кулешова добавила, что в Беларуси дополнительно будет принято постановление Совмина, в которое и войдут люксовые марки мотоциклов.

На днях МНС напомнила белорусам об уплате имущественного налога до 17 ноября.

Сообщали, что налог на автомобили и мотоциклы физлиц может вырасти в Беларуси.

А до этого МНС заявило о налоге для тысячи супербогатых белорусов.

Между тем Нацбанк сообщил, что белорусы восемь месяцев подряд сдают валюты больше, чем покупают.