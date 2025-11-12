Налоги на мотоциклы увеличиваются в пять раз в Беларуси

В Беларуси в пять раз увеличиваются налоги на мотоциклы, пишет БелТА. Речь идет о повышении налогов для владельцев люксовых мотоциклов.
Так, по словам члена Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Натальи Кулешовой, в Беларуси для физлиц меняются ставки по транспортному налогу для люксовых мотоциклов. Корректировка налогового законодательства связана с необходимостью уравнять плательщиков налогов на люксовые авто и мотоциклы.
— В прошлом году мы в десять раз увеличили транспортный налог для люксовых автомобилей, и это изменение нужно, чтобы уравнять плательщиков-физлиц, — заметила спикер.
Кулешова добавила, что в Беларуси дополнительно будет принято постановление Совмина, в которое и войдут люксовые марки мотоциклов.
На днях МНС напомнила белорусам об уплате имущественного налога до 17 ноября.
Сообщали, что налог на автомобили и мотоциклы физлиц может вырасти в Беларуси.
А до этого МНС заявило о налоге для тысячи супербогатых белорусов.
