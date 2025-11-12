Налоги на мотоциклы увеличиваются в пять раз в Беларуси

Так, по словам члена Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Натальи Кулешовой, в Беларуси для физлиц меняются ставки по транспортному налогу для люксовых мотоциклов. Корректировка налогового законодательства связана с необходимостью уравнять плательщиков налогов на люксовые авто и мотоциклы.