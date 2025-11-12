В Нижнем Тагиле 160 детей-сирот получили ключи от новых квартир

Во второй дом заехали 60 жителей Нижнего Тагила и пять — из Верхней Туры. Квартиры передаются с чистовой отделкой: натяжные потолки, ламинат, межкомнатные двери. Также в помещениях есть пожарная сигнализация, регулировка отопления и электроплиты. Во дворе есть спортивные площадки, парковки и зоны отдыха.