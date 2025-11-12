В Нижнем Тагиле 160 детей-сирот получили ключи от новых квартир

В Нижнем Тагиле 160 детей-сирот получили ключи от квартир в двух новых десятиэтажных домах. Новостройки возвели по госпрограмме, обеспечивающей жильем эту категорию жителей региона. На строительство выделили более 420 миллионов рублей.
— В одном из домов квартиры получили 95 человек из шести муниципалитетов — Нижнего и Верхнего Тагила, Верхней Туры, Верхней и Нижней Салды, посёлка Свободный и Горноуральского округа, — сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Во второй дом заехали 60 жителей Нижнего Тагила и пять — из Верхней Туры. Квартиры передаются с чистовой отделкой: натяжные потолки, ламинат, межкомнатные двери. Также в помещениях есть пожарная сигнализация, регулировка отопления и электроплиты. Во дворе есть спортивные площадки, парковки и зоны отдыха.
Как отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер, в 2025 году новые квартиры или жилищные выплаты получат 1679 местных жителей. На данный момент жильем обеспечены 965 детей-сирот.