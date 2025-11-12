Счастливый ключ. Как получить бесплатное жилье россиянам

Только после них на общих основаниях рассматриваются обращения многодетных, малоимущих и тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий из-за недостаточной площади или аварийности жилища. Важно добавить, что недостаточно подходить под одну из вышеперечисленных категорий, чтобы получить квартиру. Важно доказать реальную небходимость в жилье. Все это описано в ст. 51 ЖК РФ. Так, если у человека уже есть квартира, дом или комната в собственности и оно пригодно для проживания, то вторую жилплощадь никак не получить.