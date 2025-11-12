Перевозчики Литвы заявили о катастрофе из-за закрытых границ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов открыть все пограничные пункты с Литвой, но закрытие границы было произведено литовской стороной. Белорусские власти оперативно установили для грузовых автомобилей, зарегистрированных в Литве, новые правила передвижения по республике. Фуры, тягачи, грузовики с прицепами и полуприцепами обязали въезжать и выезжать из страны только через белорусско-литовские участки границы, а грузовые операции производить на специальных стоянках рядом с пограничными переходами. Ограничения для литовских грузовиков будут действовать до конца 2027 года.