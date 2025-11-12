Перевозчики Литвы заявили о катастрофе из-за закрытых границ

«Работа перевозчиков парализована… Если простоим до 30 ноября, это катастрофа», — приводит слова Тарасова «Интерфакс» со ссылкой на литовские СМИ.
Он уточнил, что автоперевозчики пока официально не заявляли о своих убытках, но предварительные данные свидетельствуют о масштабных финансовых потерях. Представитель ассоциации объяснил, что только за прошедшую неделю владельцы грузового автотранспорта из Литвы перечислили в белорусский бюджет 5 млн евро. Деньги пришлось внести в качестве оплаты за размещение автомобилей на спецстоянках. Тарасов подчеркнул, что эти траты не должны были войти в перечень расходов.
По словам представителя ассоциации, в грузовых автомобилях литовских перевозчиков, которые остались в Белоруссии, находится разный груз, в том числе скоропортящийся, медицинские препараты, продукты питания, продукция промышленных предприятий. Владельцы грузов и компании-перевозчики не владеют информацией о том, когда разрешится «пограничный» кризис между Литвой и Белоруссией и когда транспорт сможет вернуться.
В республике власти приняли решение прекратить работу пограничных пунктов из-за многочисленных случаев контрабанды. В Белоруссии вынужденно согласились с решением «соседа». Однако спустя несколько дней Литва обратилась к белорусскому правительству с просьбой открыть для выезда грузовиков из Литвы два пограничных пункта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов открыть все пограничные пункты с Литвой, но закрытие границы было произведено литовской стороной. Белорусские власти оперативно установили для грузовых автомобилей, зарегистрированных в Литве, новые правила передвижения по республике. Фуры, тягачи, грузовики с прицепами и полуприцепами обязали въезжать и выезжать из страны только через белорусско-литовские участки границы, а грузовые операции производить на специальных стоянках рядом с пограничными переходами. Ограничения для литовских грузовиков будут действовать до конца 2027 года.
По данным ассоциации грузоперевозчиков Литвы, сейчас в Белоруссии остаются около 4,5 тыс. грузовых автомобилей. По оценке белорусского МИД, в республике находятся только 1,1 тыс. грузовиков, прицепов и полуприцепов. Водителям литовского транспорта разрешили покинуть Белоруссию. Автомобили компаний-перевозчиков из Литвы остаются на специальных площадках у закрытой литовцами границы.
Спустя несколько дней после прекращения работы приграничных пунктов между Литвой и Белоруссией в руководстве Linava оценивали положение компаний-грузоперевозчиков как «близкое к катастрофическому». Ассоциация предупреждала, что потери от закрытия границы могут достигать 1 млрд евро в год.